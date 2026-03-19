Los Hawks arrollan 135-120 a los Mavericks y estiran su racha a 11 victorias seguidas

CJ McCollum anotó 24 puntos, Nickeil Alexander-Walker tuvo 22, y los Hawks de Atlanta vencieron 135-120 a los Mavericks de Dallas la noche del miércoles para lograr su 11ma victoria consecutiva.

Dyson Daniels sumó 19 unidades con nueve de 13 en tiros de campo y Jalen Johnson anotó 17 tantos con 11 rebotes para los Hawks, que con marca de 38-31 están en medio de la lucha por un puesto del play-in.

Atlanta no había ganado al menos 11 partidos seguidos desde que encadenó un récord de la franquicia de 19 victorias consecutivas durante la temporada 2014-2015. Su racha actual está empatada como la cuarta más larga en la historia del equipo.

Daniel Gafford salió desde la banca para liderar a los Mavericks con 24 tantos, P.J. Washington aportó 23 y Cooper Flagg añadió 17.

Los Mavericks han perdido ahora 11 de sus últimos 13 partidos y parecen destinados a la lotería del draft con marca de 23-47.

Onyeka Okongwo, de Atlanta, anotó los primeros 10 puntos del partido y los Hawks nunca estuvieron abajo en el marcador. La pizarra marcaba 67-56 al descanso.

Los Mavericks perdieron el balón 18 veces, siete más que los Hawks.

Jonathan Kuminga encestó un tiro de 75 pies en la victoria, la canasta convertida más larga por un jugador de los Hawks en la era del play-by-play y la sexta más larga entre todos los jugadores en la era del play-by-play desde 1997-98, según Elias Sports. La anterior canasta convertida más larga por un jugador de los Hawks había sido un tiro de 63 pies de Jason Terry el 5 de enero de 2000. ___

The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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