Los Filis sientan a Luis Arráez por esguince de tobillo en cierre dramático de la campaña regular

El segunda base Luis Arráez no estuvo en la alineación titular de los Filis de Filadelfia contra Tampa Bay la noche del viernes debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

Bryson Stott será el titular en la segunda base en el primer juego de una serie de tres. Los Filis necesitan al menos una victoria para acercarse a su quinta clasificación consecutiva a los playoffs.

Arráez se lesionó después de que intentó evitar un toque en la primera base en la derrota de los Filis ante Milwaukee la noche del jueves.

Adquirido de San Francisco en la fecha límite de cambios, Arráez permaneció en el suelo durante un rato mientras los preparadores físicos lo atendían. Finalmente salió del campo rengueando con ayuda.

El venezolano es tricampeón de bateo y lidera la Liga Nacional esta temporada con un promedio de bateo de .310.

Filadelfia aventaja a Arizona por dos juegos con tres por disputar. Los Diamondbacks terminan la temporada en San Diego y tienen el desempate a su favor sobre los Filis.

Los Filis pueden asegurar su pase el viernes con una victoria contra los Rays y una derrota de Arizona ante San Diego.

Filadelfia envía al montículo a Cristopher Sánchez (18-6, 2.93 de efectividad) el viernes contra los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, y necesita que su as zurdo dominicano calme los nervios dentro del camerino —y silencie a los aficionados que abuchearon al equipo cuando salió del terreno tras su más reciente derrota. Los Filis han perdido 12 de 20.

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