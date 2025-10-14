Los Falcons vencen 24-14 a los Bills con 170 yardas terrestres de Robinson, con anotación de 81

Bijan Robinson igualó su récord personal con 170 yardas por tierra y le dio a Atlanta una ventaja temprana de dos touchdowns con la carrera más larga de la temporada en la NFL, y los Falcons negaron el intento de remontada de Josh Allen para vencer 24-14 a los Bills de Buffalo el lunes por la noche.

La escapada de touchdown de 81 yardas, la más larga en la carrera de Robinson, puso a Atlanta (3-2) adelante 21-7 en el segundo cuarto. Allen lanzó dos pases de anotación, incluido uno de 16 yardas a Ray Davis para abrir la segunda mitad.

Allen y los Bills (4-2) fueron detenidos en cuarto down cerca del medio campo al final del tercer cuarto, pero se les dio otra oportunidad cuando Greg Rousseau bloqueó el intento de gol de campo de 37 yardas de Parker Romo al inicio del período.

Allen y los Bills nuevamente no lograron capitalizar. Los Falcons aseguraron la victoria con una serie de 14 jugadas y cinco minutos que incluyó un pase de 23 yardas de Michael Penix Jr. a Robinson. El gol de campo de 33 yardas de Romo extendió la ventaja a diez puntos, y los Bills se quedaron con 1:47 en el reloj y sin tiempos muertos.

El linebacker de Atlanta, DeAngelo Malone, interceptó el último lanzamiento de Allen con 41 segundos restantes. Allen completó 15 de 26 pases para 180 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones, sumando cuatro intercepciones en sus últimos tres juegos. El MVP de la temporada pasada solo había tenido una en sus 12 juegos anteriores, incluidos los playoffs.

Los Falcons (3-2) se apoyaron en Penix, Robinson y Drake London, quien tuvo diez recepciones para 158 yardas y un touchdown.

Robinson consiguió sus 170 yardas en 19 acarreos. Añadió seis recepciones para 68 yardas, logrando un récord personal de 238 yardas desde la línea de golpeo. Penix lanzó para 250 yardas, incluyendo un touchdown de nueve yardas a London. Tyler Allgeier logró la primera anotación de los Falcons con una carrera de 21 yardas.

