Los dieciseisavos del Mundial toman forma: EEUU jugará contra Bosnia-Herzegovina

La fase de eliminación directa del Mundial empieza a tomar forma, y los coanfitriones Estados Unidos y Canadá ya conocen a sus rivales en la próxima ronda.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia-Herzegovina el 1 de julio en Santa Clara, California, lo que le permitirá mantenerse en la Costa Oeste tras competir en el área de Los Ángeles y en Seattle durante la fase de grupos.

Los estadounidenses ya habían asegurado un lugar en la ronda de eliminación directa antes de caer 3-2 ante Turquía la noche del jueves, frente a una ruidosa multitud del sur de California repleta de celebridades en el SoFi Stadium.

Canadá viajará a Los Ángeles para enfrentar a Sudáfrica.

También quedaron definidos otros duelos destacados, entre ellos Marruecos vs. Países Bajos en Monterrey y Japón vs. Brasil en Houston.

Varios equipos, incluidos Argentina, Alemania, México, Suiza y Costa de Marfil, avanzaron a la ronda de eliminación directa, pero aún esperan conocer a sus oponentes.

Los dieciseisavos de final quedarán definidos el sábado una vez concluyan los partidos de la primera fase y se conozcan las posiciones finales de los 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares, avanzan a la ronda de ganar o irse a casa.

Así se perfila hasta ahora:

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, 1 de julio

El impulso de los estadounidenses, tras dos victorias consecutivas, se frenó con la derrota ante Turquía. Pero en la ronda de eliminación directa se medirán con una Bosnia-Herzegovina que ocupa el 62do puesto del ranking de la FIFA, el clasificado europeo al Mundial con peor ubicación.

Bosnia terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. La figura de Estados Unidos, Christian Pulisic, ingresó como suplente en el segundo tiempo ante Turquía. No había jugado desde que salió al descanso del triunfo en el debut ante Paraguay, por una lesión de pantorrilla.

Sudáfrica vs. Canadá, 28 de junio

Estas naciones ya hicieron historia. Será la primera vez que ambas estén en la fase de eliminación directa del Mundial. La coanfitriona Canadá avanzó como segunda del Grupo B con cuatro puntos: una victoria, un empate y una derrota.

Sudáfrica fue segunda del Grupo A, también con cuatro puntos, incluida una sorpresiva victoria sobre Corea del Sur.

Brasil vs. Japón, 29 de junio

Japón avanzó como segundo del Grupo F tras un trabajado empate 1-1 ante Suecia, y el premio para los Samurais Azules es un partido de eliminación directa contra Brasil, cinco veces campeón del Mundial.

Japón completará un ciclo. Reclutó la leyenda brasileña Zico en 1991 para profesionalizar la nueva liga doméstica del país y respaldar la exitosa candidatura de Japón para albergar el Mundial en 2002.

Ahora, los japoneses tienen la oportunidad de mostrar cuánto han avanzado frente a un país que ha marcado el estándar.

Países Bajos vs. Marruecos, 29 de junio

Holanda ganó el Grupo F tras empatar con Japón y superar en goles a Suecia y Túnez por un global de 8-2. Marruecos terminó invicto para finalizar segundo en el Grupo C, en su búsqueda por convertirse en el primer campeón africano del Mundial. Marruecos llegó a las semifinales hace cuatro años en Qatar.

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