Vaqueros vuelven al trabajo fuera de la vista de los medios tras la muerte de Marshawn Kneeland

Los Cowboys de Dallas volvieron al trabajo el lunes después de su semana de descanso, sin la habitual presencia de los medios mientras el club comienza a volver al trabajo tras la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

El vicepresidente ejecutivo Stephen Jones afirmó que los Cowboys todavía estaban trabajando con la familia de Kneeland sobre cómo honrar al ex destacado de Western Michigan, quien estaba en su segunda temporada.

La policía informó que Kneeland fue encontrado muerto el jueves en la mañana, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, después de llevar a los oficiales a una persecución cuando no se detuvo en un control de tráfico. Las autoridades perdieron de vista el vehículo de Kneeland, y el joven de 24 años fue encontrado muerto unas tres horas después de huir a pie de la escena de un accidente, según la policía.

“Ciertamente, esto pone todo en perspectiva. Estás jugando un juego que significa mucho para muchas personas, pero hay cosas mucho más importantes que eso", expresó Jones en su programa de radio en 105.3 The Fan en Dallas. “Sin duda, eso es lo que estamos atravesando esta semana. Así que eso será lo primero y más importante. Pero luego sabemos que, como cualquier cosa, tienes que volver al trabajo. Solo queremos seguir honrando a Marshawn y hacer todo de la mejor manera posible”.

Bajo la dirección de la NFL, cada equipo local guardó un minuto de silencio por Kneeland durante el fin de semana, junto con un anuncio sobre la concienciación sobre la salud mental. Algunos de los momentos de silencio terminaron incluyendo al ex comisionado Paul Tagliabue después de que se conociera la noticia de su muerte poco antes del inicio de los primeros juegos del domingo.

Los Cowboys vuelven a jugar el próximo lunes en Las Vegas. Su próximo juego en casa es el 23 de noviembre contra Filadelfia, su rival de la NFC Este. Kneeland tuvo el único sack de su carrera en el partido inaugural de la NFL contra los Eagles esta temporada. Su muerte ocurrió pocos días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown en una derrota 27-17 ante Arizona.

“Lo más destacado fue su energía y la forma en que jugaba el juego. Jugaba con mucha intensidad. Le encantaba ir tras ello", dijo Jones sobre la selección de segunda ronda de 2024. “Sin duda, eso saltaba a la vista cuando veías a Marshawn cuando lo estábamos evaluando. Quiero decir, simplemente saltaba a la vista, cómo se esforzaba, cómo jugaba el juego, su pasión por el juego”.

Mientras las autoridades buscaban a Kneeland, un despachador informó a los oficiales que personas que lo conocían habían recibido un mensaje de texto grupal de Kneeland “despidiéndose. Están preocupados por su bienestar”, según grabaciones de Broadcastify, que archiva transmisiones de radio de seguridad pública.

“Estamos hablando con la novia. Ella está tratando de llamar a su agente. Pero estamos tratando de que lo llame primero. Pero ella dice que está armado y tiene un historial de enfermedad mental. Y su cita fue: ‘Lo terminará todo’”, dijo otro despachador a los oficiales.

En las grabaciones de Broadcastify, los oficiales dijeron que habían intentado ponerse en contacto con Kneeland llamándolo y enviándole mensajes de texto y habían usado un dron para tratar de localizarlo después del accidente. La policía no dijo dónde se encontró el cuerpo de Kneeland.

Jones dijo que recibió una llamada poco después de que Kneeland fuera encontrado muerto.

“Cada vez que recibes noticias como esa, tu corazón simplemente, obviamente es como un agujero que lo atraviesa y estás desconsolado”, manifestó Jones. “Me enteré en medio de la noche, así que me desperté después de finalmente dormir un poco y me desperté esperando que fuera un sueño, pero desafortunadamente no lo era”.

“Ciertamente recibes otras llamadas que no son buenas y son alarmantes, pero ciertamente cuando hay una pérdida de vida, es simplemente desgarrador y trágico y lo peor que puedes imaginar”, expresó Jones.

La temporada de novato de Kneeland comenzó de manera prometedora el año pasado antes de que fuera apartado por cinco juegos debido a una lesión en la rodilla. Jugó en siete juegos esta temporada, perdiéndose dos por una lesión en el tobillo.

