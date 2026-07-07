Los Clippers apuestan por Rui Hachimura con un acuerdo de 2 años y hasta 28 millones de dólares

El alero agente libre Rui Hachimura y los Clippers de Los Ángeles han acordado un contrato de dos años que valdría 28 millones de dólares si se ejerce una opción del equipo para 2027-28, informó el lunes una persona familiarizada con las conversaciones.

La persona reveló los detalles financieros a The Associated Press bajo condición de anonimato porque esas cifras no fueron divulgadas por ninguna de las partes. ESPN y Los Angeles Times estuvieron entre los primeros en informar sobre el valor potencial del acuerdo.

"Rui es un tirador de 3 puntos de élite y un anotador eficiente desde media distancia que usa su tamaño para aprovechar los desajustes. Fortalecerá nuestra línea interior con su defensa uno contra uno y su capacidad para abrir la cancha. Rui también es un compañero muy querido y respetado que sigue haciendo crecer su juego. Estamos entusiasmados de sumarlo", declaró el lunes Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, tras completarse la firma.

Hachimura se unirá a su tercer equipo, después de repartir sus primeras ocho temporadas en la NBA entre los Wizards de Washington y Lakers de Los Ángeles.

Su salida significa que los cinco jugadores que los Lakers alinearon como titulares en el Juego 1 de la pasada participación en los playoffs —Hachimura, LeBron James (aún eligiendo un nuevo equipo), Deandre Ayton (traspasado a Washington), Marcus Smart (acordó firmar con Houston) y Luke Kennard (acordó firmar con Phoenix)— jugarán en otro lugar esta temporada.

Luka Doncic y Austin Reaves, quienes permanecerán con los Lakers, habrían sido titulares en ese Juego 1, pero estaban lesionados.

Hachimura, de 28 años, quien jugó baloncesto universitario en Gonzaga, promedió 11,5 puntos y lanzó para 44% desde la línea de 3 puntos la temporada pasada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes