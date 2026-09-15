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Los Cardenales superan 2-1 a los Gigantes tras 6 2/3 sólidas entradas de Mathews

GIGANTES-CARDENALES
GIGANTES-CARDENALES (AP)

Quinn Mathews llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada y Alec Burleson conectó un sencillo impulsor para encabezar la victoria de los Cardenales de San Luis por 2-1 sobre los Gigantes de San Francisco la noche del lunes.

El receptor novato panameño Leo Bernal también conectó un sencillo para remolcar una carrera por los Cardenales. Mathews (2-3) retiró a sus primeros 10 bateadores antes de otorgar base por bolas a Bryce Eldridge en la cuarta y no permitió un hit hasta que Grant McCray abrió la sexta con un doble.

El novato zurdo de 25 años ponchó a ocho y permitió una carrera con cuatro imparables y dos bases por bolas en 6 2/3 entradas — la salida más larga de sus siete aperturas en las Grandes Ligas.

Ryne Stanek dejó a dos corredores varados en una octava entrada sin carreras y Riley O'Brien retiró a Christian Koss con un rodado, con corredores en segunda y tercera, para su 37mo salvamento en 45 oportunidades.

Thomas Saggese conectó un sencillo con un out en la quinta ante el abridor de los Gigantes, Landen Roupp (9-14), y se robó la segunda. El panameño Iván Herrera recibió base por bolas para sacar a Roupp del juego, y Burleson conectó un sencillo al primer lanzamiento de Reiver Sanmartin para su 110ma carrera impulsada y su 61er hit con corredores en posición de anotar — ambas cifras, las más altas de las Grandes Ligas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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