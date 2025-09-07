Los Buccaneers logran dramática victoria 23-20 sobre Falcons con dos anotaciones de novato Egbuka

El novato Emeka Egbuka atrapó dos pases de anotación, incluyendo uno de 25 yardas que puso a su equipo por delante con 59 segundos restantes, y Tampa Bay se recuperó después de perder la ventaja en una larga serie de Atlanta para vencer 23-20 a los Falcons en un dramático juego inaugural el domingo.

Egbuka, la selección de primera ronda de Ohio State, tuvo cuatro recepciones para 67 yardas.

"Es todo lo que pensamos desde que llegó aquí. Jugó con tanta calma y Baker (Mayfield) jugó con tanta calma", expresó el entrenador de Tampa Bay, Todd Bowles.

Mayfield expresó que su ajuste con Egbuka como otro gran creador de jugadas para los Buccaneers ha progresado "extremadamente rápido".

"Solo la forma en que se comporta", comentó Mayfield. "... Como vieron hoy, es auténtico".

Después del pase de 25 yardas de Mayfield a Egbuka, el fallo en el punto extra de Chase McLaughlin le dio a los Falcons una oportunidad de forzar el tiempo extra con un gol de campo.

Michael Penix Jr., quien culminó una serie de 18 jugadas anotando en una carrera de cuatro yardas para una ventaja de 20-17 con 2:17 restantes, movió a los Falcons a posición de gol de campo en el último minuto. Younghoe Koo falló a la derecha en el intento de 44 yardas.

Mayfield completó 17 de 32 pases para 167 yardas con tres touchdowns. Penix, entrando en su primera temporada completa como titular de Atlanta, completó 27 de 42 pases para 298 yardas con un touchdown.

Bijan Robinson tuvo 12 acarreos para 24 yardas mientras la defensiva de Tampa Bay mantuvo a los Falcons en 69 yardas por tierra.

