Los Atléticos y rivales sufren en casa. Sutter Health Park dispara las carreras y hunde el pitcheo

Los Yankees acababa de terminar una exitosa serie como visitantes, pero aun así el mánager Aaron Boone se sentía un poco exasperado después de que Nueva York ganó dos de tres juegos contra los Atléticos en el estadio de ligas menores que atormenta por igual a lanzadores y fildeadores.

“Yo no jugué en la PCL. Pero siento que lo he vivido un par de veces aquí cuando hace calor así”, expresó Boone el domingo, tras una victoria de 13-8 contra los A’s. "Nunca te sientes a salvo. ... Me alegra simplemente salir de aquí y subirme al avión. Es un lugar difícil para jugar. Tienes que descifrarlo”.

Con menos de la mitad disputada de su segunda temporada en su sede temporal en Sutter Health Park, en el área de Sacramento, los Atléticos todavía intentan lidiar con los desafíos de un parque que infla las cifras ofensivas.

El calor y la corriente en chorro pueden convertir lo que parecerían elevados normales en jonrones. El cielo alto y los vientos impredecibles hacen que atrapar elevados sea una aventura. Todo eso se combina para convertir el estadio en uno de los más favorables para los bateadores en la liga y parece haber pasado factura a los lanzadores de los Atléticos.

Los Atléticos terminaron 1-5 en su más reciente estadía en casa, permitiendo 47 carreras contra Seattle y Nueva York —incluidas 13 en una sola entrada ante los Yankees—, en lo que se ha convertido en un patrón para el equipo que se mudará a Las Vegas.

Los Atléticos han mostrado señales prometedoras esta temporada y habían pasado bastante tiempo en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana antes de este bajón reciente. Ocupan el décimo mejor puesto en las Grandes Ligas con marca de 17-14 como visitantes, mientras que su registro de 11-17 en casa es el segundo peor.

El pitcheo es la principal razón.

Los A’s están permitiendo 3,01 carreras más por juego en casa que como visitantes. Según Sportradar, esa sería la mayor discrepancia registrada en una temporada completa en las Grandes Ligas, superando la marca previa de 2,82 de los Filis de 1923 e incluso por encima de cualquier temporada jugada en la altitud de Denver.

“Ves los juegos aquí. Tienes que mantener la pelota abajo en la zona y ponerla en el suelo. Hemos pagado por nuestros errores probablemente más de lo que hemos pagado por errores de visita”, reconoció Kotsay al ser consultado sobre el reto de lanzar en el estadio de los A’s. “Dicho eso, tenemos que jugar mejor defensa en casa… Eso es parte de lo que se necesita para lanzar mejor. También es jugar mejor”.

Aunque los Atléticos intentan restarle importancia al impacto, sabiendo que no pueden cambiarlo, la evidencia es contundente. La facilidad con la que la pelota viaja pasa factura a los lanzadores, que pueden volverse reacios a retar a los bateadores.

En casa, los A’s han otorgado bases por bolas a la segunda tasa más alta de las Grandes Ligas, en comparación con la 18.ª más alta como visitantes. Además, repartieron 16 boletos en la serie de tres juegos contra los Yankees, incluidos cuatro con las bases llenas.

Pero los lanzadores dicen que hacen lo posible por evitar que eso se convierta en un problema mental.

“Puedes intentar lanzar pensando en eso, y si lo haces, quizá funcione una vez, pero también podrías hacer algo que no quieres hacer, o intentar hacer algo en lo que no eres bueno”, explicó El abridor Aaron Civale. “A veces el viento sopla hacia afuera aquí, a veces el viento sopla hacia afuera en otro estadio o en otro lugar. Así que hay factores en todas partes: lluvia, clima, frío, calor. Son condiciones que no podemos controlar. A menos que tengas un techo sobre tu cabeza, entonces, desde luego, no hay nada que puedas hacer al respecto”.

Aunque los lanzadores de los A’s han sido perjudicados por el entorno más que sus contrapartes, las condiciones son un desafío para todos. El sábado por la noche, el abridor de los Yankees, Ryan Weathers, tuvo el tipo de repertorio que debería haber producido una buena salida.

Weathers ponchó a 10 en seis entradas y dos tercios y provocó swings fallidos en más del 40% de los intentos, apenas la tercera vez en su carrera que lo logra. Pero tres jonrones —incluidos dos en lanzamientos que él consideró buenos— resultaron costosos en una derrota de 6-4.

Sin embargo, dijo que no podía cambiar su enfoque, aun conociendo los riesgos de cualquier elevado.

“Yo pasé mi tiempo en la PCL, así que sé cómo funcionan estos parques. Pero, obviamente, eso no puede entrar en tu toma de decisiones, no puede entrar en tu manera de lanzar”, afirmó.

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