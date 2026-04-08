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Con dos jonrones de Rosario, Yankees remontan para vencer 5-3 a Atléticos

ATLÉTICOS-YANKEES
ATLÉTICOS-YANKEES (AP)

El dominicano Amed Rosario conectó dos jonrones, incluido un batazo de tres carreras para que los Yankees tomaran ventaja en la octava entrada e impulsar la remontada el martes por 5-3 de Nueva York sobre los Atléticos.

Nueva York perdía 3-1 al comenzar la octava y se había ido de 12-0 con corredores en base antes de su reacción. Los Yankees recortaron la diferencia con un sencillo impulsor de Giancarlo Stanton que pasó junto al campocorto Jacob Wilson, quien dio un mal paso hacia su izquierda.

Rosario envió la bola por el jardín izquierdo con cuenta de 0-1 ante un splitter del exyanqui Mark Leiter Jr. (0-1). Este fue su tercer juego con múltiples jonrones y el primero desde el 31 de agosto de 2021, cuando jugaba con Cleveland.

Rosario también conectó un cuadrangular en la segunda entrada en una noche fría en el Bronx.

Rosario bateó séptimo en lugar del apagado Ryan McMahon (2 de 23) y produjo cuatro carreras por octava vez en su trayectoria y por primera desde el 3 de mayo del año pasado con Washington.

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El puertorriqueño Fernando Cruz (1-0) ponchó a Lawrence Butler con dos en base para cerrar la octava, y David Bednar lanzó una novena perfecta para su quinto salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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