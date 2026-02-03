La lesión en el hombro de Drake Maye mejora antes del enfrentamiento en el Super Bowl

Drake Maye afirmó que la lesión en el hombro que lo limitó en los entrenamientos la semana pasada ha mejorado lo suficiente como para que tuviera un entrenamiento normal en su primer día completo en el Área de la Bahía para el Super Bowl.

Maye no pudo practicar completamente la semana pasada con los Patriots de Nueva Inglaterra después de lesionarse el hombro de lanzar en una escapada durante la victoria en el juego de campeonato de la Conferencia Americana contra los Broncos de Denver.

Pero Maye expresó que no tuvo limitaciones el lunes mientras el equipo se prepara para enfrentar a los Seahawks de Seattle.

"Lancé bastante", comentó Maye. "Lancé tanto como lo haría en un entrenamiento, y se sintió genial".

Maye aseguró que estará bien para el juego, lo cual será un alivio para los fanáticos de los Patriots que cuentan con su quarterback de segundo año.

Maye tuvo una temporada destacada en 2025, ganando honores de segundo equipo All-Pro y siendo nombrado finalista tanto para el premio AP NFL MVP como para el AP NFL Jugador Ofensivo del Año.

Maye lideró la NFL con un índice de pasador de 113,5, una tasa de pases completos del 72% y un promedio de 8,9 yardas por intento. Maye lanzó para 4.394 yardas con 31 envíos de touchdown en la temporada regular.

Sin embargo, no ha sido tan productivo en la postemporada, lanzando solo para 533 yardas y perdiendo el balón cinco veces en tres victorias de playoffs para los Patriots para llegar al Super Bowl.

El coordinador ofensivo Josh McDaniels no tiene preocupaciones sobre cómo se desempeñará su mariscal de campo el domingo cuando intentará convertirse en el quarterback titular más joven en ganar un Super Bowl. Maye tendrá 23 años y 162 días el día del juego, 178 días más joven que Ben Roethlisberger cuando lo ganó todo hace 20 años.

"Estará bien", manifestó McDaniels. "Es bueno".

