Lombard brilla y eleva a Yankees 6-4 sobre Rays. Schlitter cierra con ERA de 1,95

El novato George Lombard Jr. anotó y luego conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate, mientras Cam Schlitter terminó su temporada con la mejor efectividad de la Liga Americana, 1,95, en la victoria de remontada 6-4 de los Yankees de Nueva York la noche del jueves sobre los Rays de Tampa Bay.

Lombard impulsó tres carreras para los Yankees (92-67), que remontaron una desventaja de 4-0. Pegó un doble impulsor en la séptima entrada, saltó por encima del receptor Liam Hicks para anotar en la octava y luego conectó su cuarto jonrón en siete juegos.

En su última apertura antes de la Serie de Comodines de la Liga Americana la próxima semana, Schlitter permitió dos carreras —una limpia— en tres entradas. El derecho de 25 años terminó con marca de 14-6 y ponchó a 239 en 193 2/3 entradas en su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Tampa Bay (96-63), que aseguró el Este de la Liga Americana el martes, construyó una ventaja de 4-0 mientras el dominicano Junior Caminero impulsó dos carreras para elevar su total de impulsadas a 99. Los Rays anotaron un par de carreras sucias, ayudados por errores del jardinero derecho boricua Heliot Ramos y del relevista dominicsno Luis Gil.

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