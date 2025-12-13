Llegada de Alonso da credibilidad a los Orioles y prueba que pueden contratar a un gran agente libre

Pete Alonso aporta más que un bate poderoso a los Orioles de Baltimore.

Su llegada también añade credibilidad a una franquicia que logró una impresionante reconstrucción sólo para estrellarse con un obstáculo tras ser algo pasiva en el mercado de agentes libres.

Los Orioles presentaron a Alonso el viernes en Camden Yards después de llegar a un acuerdo de cinco años y 155 millones de dólares con el poderoso primera base a principios de la semana. El contrato eclipsa las otras contrataciones de Baltimore en los últimos años, cuando el equipo se ha limitado principalmente en acuerdos a corto plazo.

"Creo que hay muchos factores que llevaron a que éste fuera el momento adecuado. En primer lugar, es el jugador adecuado", afirmó el presidente del equipo, Mike Elias. "Realmente estábamos buscando llevar nuestra alineación al siguiente nivel con un bate en el medio del orden, un bateador de impacto, y además uno derecho".

Alonso, el agente Scott Boras, Elias y el propietario David Rubenstein estuvieron en el estrado para la conferencia de prensa, junto con un oso polar de peluche en alusión al apodo de Alonso.

A Alonso se le entregó una camiseta con el número 25. Usó el número 20 con los Mets de Nueva York, pero ese número está retirado en Baltimore en honor del miembro del Salón de la Fama Frank Robinson.

Rubenstein comparó la adquisición de Alonso con el momento en que los Orioles adquirieron a Robinson, procedente de los Rojos de Cincinnati, antes de la temporada de 1966. Incluso si Alonso no alcanza esas alturas, Baltimore ha mostrado a sus propios fanáticos que puede competir por y conseguir a un agente libre importante.

Eso no había sucedido en un tiempo, e incluso entre los jóvenes prospectos que los Orioles han ascendido recientemente, solo el receptor dominicano Samuel Basallo ha sido firmado con un contrato a largo plazo. Se les preguntó a Elias y Boras si podría haber conversaciones sobre algunos de los otros clientes del agente.

Elias bromeó diciendo que podrían comenzar a negociar allí mismo mediante una videoconferencia.

Alonso fue cinco veces elegido al Juego de Estrellas con los Mets, y es uno de un trío de favoritos de los fanáticos que dejaron el equipo tras la campaña, junto con el cerrador boricua Edwin Díaz y el jardinero Brandon Nimmo.

"Realmente he disfrutado jugar en Nueva York. Estoy muy agradecido por esa oportunidad", expresó Alonso. “Hay personas increíbles allí. Ya sea el personal del clubhouse, los encargados del club, fue fenomenal. Realmente disfruté mi tiempo allá. Pero estoy muy orgulloso de llamar mi casa a esta ciudad y a esta organización”.

Alonso es el mayor jonronero en la historia de los Mets después de conectar 264 vuelacercas en siete temporadas. Bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año en el que se mantuvo con Nueva York ante un lento mercado de agentes libres.

