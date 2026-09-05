Liverpool pierde a otro alto ejecutivo tras dimitir el director deportivo

Richard Hughes ha renunciado a su cargo como director deportivo del Liverpool, convirtiéndose en el más reciente alto ejecutivo en dejar el club de la Liga Premier en los últimos meses.

Hughes, quien según informes está listo para incorporarse al club saudí Al-Hilal, se marcha menos de dos meses después de que Michael Edwards saliera como director ejecutivo de fútbol del propietario del Liverpool, Fenway Sports Group.

El Liverpool informó el sábado que Hughes quería “buscar un nuevo desafío”.

Hughes se había incorporado al club en 2024 y supervisó el nombramiento del entrenador Arne Slot después de que el emblemático técnico Jurgen Klopp dejara el cargo.

El Liverpool pasó a ganar el título de la Liga Premier la temporada siguiente, pero sufrió una campaña decepcionante el curso pasado pese a gastar alrededor de 500 millones de dólares en nuevos fichajes. Slot fue despedido al final de la temporada y reemplazado por Andoni Iraola.

“Richard se unió a nosotros al inicio de un periodo de cambios, asumiendo esa responsabilidad al liderar nuestro departamento de operaciones futbolísticas y supervisar la captación de jugadores, además de brindar un valioso apoyo a nuestro cuerpo técnico. Los resultados que logramos en estas áreas durante este periodo son testimonio de su contribución. No obstante, respetamos las decisiones de vida de Richard y le deseamos a él y a su familia lo mejor en su próxima etapa”, afirmó Mike Gordon, presidente de FSG.

Edwards se marchó en julio, poniendo fin a su segunda etapa en el club. Durante su primera etapa en el Liverpool, se le atribuyó en gran medida el éxito del club en el mercado de fichajes, cuando jugadores como Mohamed Salah, Sadio Mane y Virgil van Dijk fueron figuras clave en una racha repleta de trofeos para el equipo de Klopp, incluida la Liga Premier y la Liga de Campeones.

El Liverpool señaló que el proceso para encontrar a un nuevo director deportivo ya había comenzado.

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