Lionel Messi encabeza a 29 jugadores elegidos para MLS vs. LIGA MX en el Juego de Estrellas

Lionel Messi, máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, figuró entre los 29 jugadores seleccionados para representar a la Major League Soccer el miércoles contra el equipo de estrellas de la LIGA MX el 29 de julio en el Juego de Estrellas de la MLS en Charlotte, Carolina del Norte.

Messi suma 12 goles y ocho asistencias en 14 partidos esta temporada con Inter Miami CF.

Messi está entre los 13 jugadores de la Copa del Mundo seleccionados para el plantel del Juego de Estrellas de la MLS.

Entre los otros figuran el defensor de Cabo Verde Steven Moreira, del Columbus Crew, y cuatro jugadores del equipo de Estados Unidos, incluidos el arquero de NYCFC Matt Freese, el zaguero central de Charlotte FC Tim Ream, el defensor del Columbus Crew Max Arfsten y el mediocampista de los Whitecaps de Vancouver Sebastian Berhalter.

No está claro si Messi planea jugar el partido de estrellas después de perderse el encuentro de exhibición del año pasado, lo que derivó en una suspensión de un partido que el propietario de Inter Miami FC, Jorge Mas, calificó de “draconiana”.

Messi, el máximo anotador en la Copa del Mundo de este año, ayudó a que la campeona defensora Argentina remontara una desventaja de dos goles para vencer a Egipto 3-2 el martes.

Argentina enfrenta a Suiza el sábado en los cuartos de final. La final de la Copa del Mundo es el 19 de julio.

Aquí está el plantel completo de la MLS para el Juego de Estrellas:

ARQUEROS (3)

— Maxime Crépeau, Orlando City

— Matt Freese, New York City FC

— Brian Schwake, Nashville SC

DEFENSORES (10)

— Max Arfsten, Columbus Crew

— Lucas Herrington, Colorado Rapids

— Richie Laryea, Toronto FC

— Anthony Markanich, Minnesota United FC

— Mbekezeli Mbokazi, Chicago Fire FC

— Steven Moreira, Columbus Crew

— Daniel Munie, San Jose Earthquakes

— Andy Najar, Nashville SC

— Jackson Ragen, Seattle Sounders FC

— Tim Ream, Charlotte FC

MEDIOCAMPISTAS (9)

— Sebastian Berhalter, Vancouver Whitecaps FC

— Pep Biel, Charlotte FC

— Rodrigo De Paul, Inter Miami CF

— Evander, FC Cincinnati

— Carles Gil, New England Revolution

— Zavier Gozo, Real Salt Lake

— Hany Mukhtar, Nashville SC

— Thomas Müller, Vancouver Whitecaps FC

— Ashley Westwood, Charlotte FC

DELANTEROS (7)

— Hugo Cuypers, Chicago Fire FC

— Anders Dreyer, San Diego FC

— Julian Hall, New York Red Bulls

— Son Heung-Min, LAFC

— Lionel Messi, Inter Miami CF

— Petar Musa, FC Dallas

— Sam Surridge, Nashville SC

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