Khachanov llega a semifinales del US Open tras el retiro de Blockx por lesión

Karen Khachanov estaba preparado para pasar por una dura prueba para volver a las semifinales del Abierto de Estados Unidos. El cuerpo de Alexander Blockx no estaba en condiciones de hacerlo.

Blockx dejó de jugar en el tercer set el miércoles debido a lesiones en la pierna, las costillas y la espalda, lo que envió a Khachanov a su tercera semifinal de un Grand Slam.

“Creo que mi cuerpo simplemente se rindió”, manifestó Blockx.

Khachanov ganó los dos primeros sets por 6-2 y 7-5, y el belga, cabeza de serie número 28, decidió que era momento de parar después de que Khachanov le quebró el saque para ponerse 3-2 arriba en el tercero.

“Me estaba preparando muy, muy bien para ese enfrentamiento. No es fácil jugar porque, por un lado, sentía que estaba dominando desde el principio; luego empecé a notar que él estaba teniendo cada vez más dificultades”, comentó Khachanov, y añadió que vio que Blockx estaba “sufriendo en todo el cuerpo”.

Khachanov jugará contra el primer preclasificado, Alexander Zverev, o Botic van de Zandschulp, en busca de su primera final de un grande. El ruso llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2022 y del Abierto de Australia en 2023.

Khachanov no fue cabeza de serie en un torneo de Grand Slam por primera vez desde 2018 tras una temporada extraña. Por primera vez alcanzó al menos la tercera ronda en los cuatro grandes, pero tiene marca de 10-15 en otros torneos, con derrotas en las rondas iniciales de los tres eventos sobre cancha dura antes de llegar a Nueva York.

Blockx contó que casi se retiró en su último partido debido a sus lesiones. Mientras recibía tratamiento en múltiples partes del cuerpo el miércoles, afirmó que no estaba ni molesto ni enojado.

“Para ser honesto, durante el partido me resultó bastante gracioso. Simplemente tuve que tomármelo con humor, porque era algo nuevo todo el tiempo”, expresó. “Creo que también fue mi cuerpo el que empezó a compensar. Empecé a hacer movimientos distintos a los que hago normalmente solo para evitar el dolor”.

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