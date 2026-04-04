Lille aplasta a Lens, cuyas esperanzas de título se evaporan en partido manchado por homofobia

Lens cayó goleado 3-0 por Lille y perdió terreno en la carrera por el título de la Ligue 1 después de que el Derby du Nord se interrumpió brevemente debido a cánticos homofóbicos el sábado.

Un día después de que el Paris Saint-Germain aumentó su ventaja a cuatro puntos al vencer 3-1 a Tolosa, Lens tuvo una mala noche. El PSG está en una posición ideal para retener su título de liga, ya que tiene un partido menos que Lens, segundo de la tabla, de cara a las jornadas finales.

El partido se detuvo a los 35 minutos y el locutor del Stade Pierre-Mauroy instó a los aficionados del Lille a detener los insultos homofóbicos lanzados a sus rivales. El árbitro amenazó con llevar a los jugadores de regreso a los vestuarios.

Después de que se reanudó el juego, Matias Fernandez-Pardo dio una asistencia y marcó para guiar a su equipo al tercer puesto, a nueve puntos del Lens.

Hákon Haraldsson adelantó al local justo antes del descanso, culminando una jugada rápida iniciada por un pase largo y preciso del capitán del Lille, Aïssa Mandi. Fernandez-Pardo desbordó por la banda izquierda y luego filtró el balón entre dos defensores para encontrar a Haraldsson, sin marca, en el segundo palo.

Un bochornoso malentendido condujo al segundo gol del Lille. El mal pase atrás de Matthieu Udol fue interceptado por Felix Correia después de que Nidal Celik dejó pasar el balón. El extremo portugués llegó al esférico antes que el portero Robin Risser y marcó a puerta vacía a los 50.

Más tarde, Lens consiguió que se marcara un penalti después de que Ismaëlo Ganiou tocó el balón con la mano en el área. Fernandez-Pardo engañó a Risser desde el punto penal para dejar el Derby du Nord definitivamente fuera para Lens.

¿Sin Panichelli? No hay problema

Sin su máximo goleador, el Estrasburgo amplió su racha invicta en todas las competiciones a 10 partidos con la victoria 3-1 sobre Niza.

Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior derecho mientras entrenaba con Argentina la semana pasada y fue operado el jueves. Se perderá el Mundial y quizá también el inicio de la próxima temporada. Panichelli lidera la liga francesa con 16 goles.

En su ausencia, el extremo Martial Godo y Samir El-Mourabet entusiasmaron a los aficionados locales para mantener al Estrasburgo, octavo clasificado, en la pelea por un puesto europeo.

Godo estrelló un remate en el travesaño a los 24 minutos y poco después abrió el marcador con otro cabezazo al segundo palo. Los conjuntos se fueron al descanso con el marcador 3-0 tras los goles de los mediocampistas Julio Enciso y El-Mourabet, este último con una media volea desde fuera del área.

Tras driblar al portero del Niza para poner el 2-0, Enciso se puso una camiseta con el nombre Panichelli antes de celebrar su gol frente a los aficionados del Estrasburgo.

Pero el Estrasburgo recibió una buena noticia al ver al capitán Emanuel Emegha, quien se incorporará al Chelsea la próxima temporada, regresar tras cuatro meses de baja por lesión. Ingresó a los 77 minutos.

El defensor Antoine Mendy recortó distancias al 82 para el Niza, que sufrió su 15ma derrota. Estrasburgo y Niza volverán a enfrentarse en las semifinales de la Copa de Francia el 22 de abril.

Emocionante despliegue de goles en Bretaña

Rennes ganó un espectacular encuentro en Brest 4-3. Esteban Lepaul marcó dos veces de penalti, incluido el gol de la victoria.

Los visitantes remontaron después de que Junior Dina Ebimbe también firmó un doblete para el Brest.

Lepaul anotó el gol de la victoria desde el punto penal a los 74. El portero Grégoire Coudert se lanzó hacia el lado correcto, pero no pudo tocar lo suficiente el balón para detenerlo.

Rennes subió al sexto puesto, a sólo tres puntos del Lille.

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