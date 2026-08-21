Liga de Quito sufre pero vence por penales a Mirassol y clasifica a cuartos de Libertadores

Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, Liga de Quito derrotó el jueves 5-4 en la tanda de penales a Mirassol y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El arquero Gonzalo Valle detuvo el primer tiro de Víctor Luis y allanó el camino para el triunfo del conjunto ecuatoriano, que certificó Fernando Cornejo al transformar el quinto y decisivo cobro.

Liga de Quito, campeón del torneo en 2008, se enfrentará en la siguiente fase con Palmeiras en un duelo que reeditará las semifinales de la pasada edición que favorecieron al Verdao.

Más tarde se cerraba el calendario de partidos de esta semana con el duelo entre Corinthians y Rosario Central. El vencedor chocará con Estudiantes de La Plata.

En el otro cruce definido hasta el momento se enfrentarán Fluminense y Platense.

El campeón Flamengo espera a su rival que saldrá de la eliminatoria entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, que se definirá el próximo martes en Ecuador.

Los cuartos de final de la Libertadores se realizarán entre el 8 y el 17 de septiembre.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el debutante Mirassol no se vio afectado por los 2.800 metros de altura de la capital ecuatoriana y creó las mejores ocasiones del encuentro.

A pesar de hacer nueve cambios en su alineación respecto al partido de ida, que terminó 1-1 la semana pasada en Brasil, el León estuvo cerca de abrir el marcador, pero su falta de precisión le impidió romper el equilibrio.

Las principales amenazas de Mirassol llegaron en el tramo final del compromiso con un disparo de Denilson a los 77 minutos y otro intento de Daniel Borges en el descuento, que fueron despejados por Valle.

Michael Estrada respondió por los locales en la última acción del trámite con un tiro dentro del área que se marchó cerca del travesaño.

En la definición desde el punto penal, Liga de Quito estuvo infalible con los cobros de Deyverson, Jesús Pretell, Estrada, Gian Franco Allala y Cornejo.

Por Mirassol, luego del fallo de Víctor Luis, anotaron Alesson, Carlos Eduardo, Neto Moura y Bruno Santos.

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