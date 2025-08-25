Lewis Hamilton promete "seguir adelante" en publicación al final del receso de verano de la F1

Lewis Hamilton se mostró nostálgico y críptico en una publicación en redes sociales el lunes mientras se prepara para reanudar su difícil temporada de debut con Ferrari.

El múltiple campeón de Fórmula 1, que comparte el récord de siete títulos, parece listo para correr el domingo cuando la serie regrese a Holanda después de un descanso de mitad de temporada de cuatro semanas.

"Tenemos que seguir adelante, incluso cuando es difícil", escribió Hamilton, de 40 años, en una breve publicación en Instagram, con una foto de él mismo silueteado frente a un cálido atardecer.

Ofreció más información —aunque no claridad— después de publicaciones anteriores en redes sociales durante su descanso de una temporada que no ha traído ningún podio en 14 grandes premios y llevó a Hamilton a calificar su conducción como "absolutamente inútil".

La semana pasada escribió: "Sin días libres", acompañando una foto mientras levantaba pesas.

Días antes, "DND" —lo que parecía ser "no molestar"— fue todo lo que escribió junto a una foto acostado en un campo de hierba cerca de montañas con su bulldog Roscoe.

"Siempre estoy tan agradecido por este tiempo, por la oportunidad de descansar y recargar energías", publicó Hamilton el lunes. "Hay mucho en lo que he estado meditando".

Sus pensamientos parecían llevarlo más allá de las pistas de carreras de F1, donde sus mejores resultados han sido tres cuartos lugares.

"Cada uno de nosotros enfrenta tanto, tanto individual como globalmente", escribió Hamilton. "Es muy importante que abracemos la luz de la verdad y el amor y nos cuidemos para poder cuidar mejor de los demás".

"No podemos mirar hacia otro lado", dijo el gran piloto británico, que todavía persigue un octavo título que lo pondría por delante del alemán Michael Schumacher.

Oscar Piastri de McLaren lidera la clasificación de F1 antes del Gran Premio de Holanda.

