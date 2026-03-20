Lens aplasta 5-1 a Angers y vuelve a la cima de la Ligue 1 con un Thauvin brillante

Florian Thauvin anotó un gol y repartió un par de asistencias, y Odsonne Edouard consiguió un doblete, en la goleada del Lens por 5-1 sobre Angers para superar a Paris Saint-Germain y volver a la cima de la Ligue 1 el viernes.

Lens busca su primer título francés desde 1998, pero su desafío se ha debilitado en las últimas semanas con derrotas ante Lorient y Mónaco.

Sin embargo, dejó claras sus intenciones con una victoria contundente sobre un equipo que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de liga.

Thauvin abrió el marcador a los 13 minutos con su cuarto gol en seis encuentros.

Luego asistió a Edouard para el 2-0. Mamadou Sangare añadió el tercero justo antes del descanso.

Edouard marcó el cuarto a los tres minutos de la segunda parte tras recibir un pase perfectamente medido del sobresaliente Thauvin. Aunque Lanroy Machine recortó distancias para Angers 14 minutos después, no fue más que un gol de consuelo.

Matthieu Udol devolvió a Lens su ventaja de cuatro goles con un espectacular quinto tanto.

El resultado dejó a Lens con dos puntos de ventaja sobre el PSG, que tiene dos partidos pendientes.

Angers, por su parte, estaba en la 12da posición, lejos de la pelea por plazas europeas, pero muy por encima de la zona de descenso.

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