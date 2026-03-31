Leiter y Burger guían a los Rangers a una victoria 5-2 sobre los Orioles

Jack Leiter ponchó a ocho en seis sólidas entradas y Jake Burger impulsó dos carreras para liderar la noche del lunes a los Rangers de Texas a una victoria por 5-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Leiter (1-0) tuvo un tramo de cinco ponches consecutivos y pareció conseguir un sexto para el segundo out de la quinta, pero Colton Cowser ganó una impugnación del ABS en un tercer strike cantado y lo convirtió en un hit. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson pegó un sencillo de dos outs para recortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en las esquinas.

Leiter permitió cinco hits y una base por bolas al encabezar la tercera victoria consecutiva de Texas. Jakob Junis y Jalen Beeks lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras antes de que Tyler Alexander ponchara a dos en la novena para su segundo salvamento.

Bassitt, de 37 años, necesitó 60 lanzamientos para superar las dos primeras entradas. Terminó su labor después de 4 1/3 entradas y 100 lanzamientos, al permitir cuatro carreras con seis hits y cuatro bases por bolas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes