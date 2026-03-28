Jacob deGrom se perderá duelo de Rangers ante Filis por rigidez de cuello

Los Rangers de Texas retiraron al dos veces ganador del premio Cy Young, Jacob deGrom, de su apertura programada el sábado contra los Filis de Filadelfia debido a rigidez en el cuello.

El mánager de los Rangers, Skip Schumaker, indicó que esperaba que deGrom abriera el martes o el miércoles en Baltimore.

Los Rangers le dieron la apertura al zurdo Jacob Latz.

Latz no logró ganarse un puesto en la rotación al salir de los entrenamientos de primavera y ha lanzado principalmente como relevista en partes de cuatro temporadas con los Rangers.

Los dos últimos años de deGrom con los Mets de Nueva York estuvieron marcados por las lesiones antes de que se marchara como agente libre tras la temporada 2022. Luego se sometió a una cirugía Tommy John después de apenas seis aperturas en su debut con los Rangers en 2023, la temporada de su único título de la Serie Mundial. Ganaron cada una de sus aperturas, todas antes de que terminara abril de ese año.

El contrato de cinco años y 185 millones de dólares que deGrom firmó con Texas incluía una opción condicional del club por un sexto año, valorada en al menos 20 millones de dólares y hasta 37 millones para 2028, que se ha activado debido al tiempo que se perdió por lesión.

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