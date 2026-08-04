Lee conecta 2 HRs, Webb lanza 6 en blanco y Gigantes propinan 6ta derrota seguida a Rangers

Jung Hoo Lee conectó dos jonrones solitarios e impulsó tres carreras, y Logan Webb lanzó seis entradas sin permitir anotaciones, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron la noche del lunes por 5-1 a los tambaleantes Rangers de Texas.

Webb (7-7) permitió cinco hits, todos sencillos, y ponchó a ocho bateadores, su cifra más alta de la temporada, en su aparición número 200 en las Grandes Ligas. Su efectividad de por vida en cinco aperturas contra Texas es de 1,44.

El dominicano Ezequiel Duran tuvo cuatro de los siete hits de Texas —un jonrón solitario en la novena, un doble y dos sencillos— para igualar su mejor marca personal.

Los Rangers cometieron cinco errores, su mayor cantidad desde abril de 2023. Solo una de las tres carreras permitidas por el abridor Cal Quantrill (4-4) en seis entradas fue limpia.

La segunda entrada de dos carreras de San Francisco incluyó errores de dos bases del tercera base Duran y del jardinero derecho Brandon Nimmo. Drew Gilbert conectó un sencillo que remolcó la primera carrera, y el venezolano Osleivis Basabe impulsó la segunda con un elevado de sacrificio.

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