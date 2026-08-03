Bravos buscan reforzar la profundidad de la rotación al adquirir al derecho Tyler Mahle de Gigantes

Los Bravos de Atlanta se movieron para reforzar su rotación apenas unas horas después de colocar al derecho dominicano Reynaldo López en la lista de lesionados de 15 días, al adquirir la noche del domingo al derecho Tyler Mahle de los Gigantes de San Francisco.

Mahle, de 31 años, tenía marca de 3-9 con efectividad de 5,14 en 18 juegos con San Francisco esta temporada. Los Bravos enviaron al derecho Anthony Molina, de Venezuela, a los Gigantes, que lo asignaron a Triple-A Sacramento.

El gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, comentó que le interesó que Mahle tuviera marca de 2-1 con efectividad de 2,82 en cuatro aperturas en julio.

“De hecho hablamos con él como agente libre cuando firmó con los Rangers (antes de la temporada 2024). Ha tenido buenos resultados en el pasado”, señaló Anthopoulos, en una conferencia telefónica tras el canje.

En su carrera de 10 años, Mahle tiene marca de 42-55 con efectividad de 4,19.

Molina, de 24 años, registró una efectividad de 5,40 en tres juegos con Atlanta, pero pasó la mayor parte de la temporada con Triple-A Gwinnett. Los Bravos seleccionaron a Molina de waivers procedente de Colorado en diciembre.

A López lo retiraron antes de la apertura programada del sábado por la noche contra Washington después de que sintiera molestias en la rodilla izquierda. Una resonancia magnética mostró inflamación en la rodilla.

Anthopoulos indicó que no se espera que López pase mucho tiempo en la lista de lesionados, pero los Bravos ya estaban buscando ayuda para la rotación.

“Nos ha gustado en el pasado y lo hemos seguido. Es realmente bueno contra los bateadores zurdos. ... Aun así creemos que podemos hacer algunas mejoras contra los derechos”, expresó Anthopoulos sobre Mahle.

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