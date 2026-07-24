LeBron James se va a los 76ers de Filadelfia y dice que será su "última decisión"

LeBron James se decidió por los 76ers de Filadelfia.

James hizo el anuncio en redes sociales el viernes y manifestó que será su “última decisión”, además de que llega después de que considerara seriamente el retiro.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los 76s de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, expresó James

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