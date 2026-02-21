“Este año vine con hambre de más”: Alcaraz arrasa a Fils para coronarse en Qatar

Carlos Alcaraz brindó una lección de autoridad al ceder apenas tres juegos ante el francés Arthur Fils, imponiéndose el sábado 6-2, 6-1 en la final del Abierto de Qatar.

El número uno del mundo conquistó su segundo título de la temporada tras un esfuerzo de 51 minutos en la pista dura al aire libre del torneo ATP 500.

“Este año vine con hambre de más”, dijo Alcaraz, quien ahora presume de una inmaculada foja de 12-0 en 2026.

El astro español arrancó el año con una histórica consagración en el Abierto de Australia. Con 22 años de edad, Alcaraz emergió del Melbourne Park como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

“Ha sido un comienzo de año muy bueno”, señaló Alcaraz. “Estoy jugando un tenis excelente y estoy muy feliz por esta semana. Este trofeo significa mucho para mí”.

Alcaraz suma ahora 26 títulos en la Gira ATP y el noveno en la categoría 500. La consagración en Qatar le permitirá ensanchar a 3.200 puntos su ventaja sobre Jannik Sinner en el ranking.

Dominó de principio a fin ante Fils, quebrándole el saque al inicio de cada set.

El siguiente objetivo de Alcaraz será el Abierto de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada y en donde se coronó campeón en las ediciones de 2023 y 2024.

___

