Lategan logra audaz victoria de etapa en el Rally Dakar y toma el liderato general

El piloto sudafricano Henk Lategan arrasó en la primera mitad de la etapa maratón desde AlUla en el Rally Dakar el miércoles.

Lategan, subcampeón del año pasado, celebró su quinta victoria de etapa en el Dakar tras liderar la especial de 452 kilómetros con cañones arenosos y mesetas pedregosas desde el control de tiempo de 57 kilómetros.

Comenzó en la posición 23 por la mañana y su Toyota adelantó a 11 autos. Sacó una ventaja de ocho minutos y medio y finalmente ganó después de casi cinco horas por un impresionante margen de siete minutos sobre el Dacia de Nasser Al-Attiyah.

Al-Attiyah, cinco veces campeón, escaló al segundo lugar en la clasificación general detrás de Lategan, a 3:55 de distancia. El sueco Mattias Ekström de Ford es el único otro piloto a menos de 13 minutos del líder general.

Lategan se convirtió en el cuarto líder diferente en cuatro días en la clasificación general, algo que no ocurría en el Dakar desde 2014, pero pondrá en riesgo eso cuando tenga que marcar el paso en la segunda mitad de la etapa maratón el jueves, dirigiéndose al este hacia Ha'il.

Mitch Guthrie, ganador de la etapa del martes y líder del Dakar por primera vez, mostró los peligros de marcar el paso cuando el estadounidense terminó 44 minutos detrás de Lategan en la cuarta etapa.

Lategan se expresó agradecido de haber protegido todos sus neumáticos para el final de la maratón el jueves. Dijo que había tenido nueve pinchazos desde que comenzó la carrera el sábado, pero decidió arriesgarse el miércoles al enfrentarse a las secciones rocosas.

"Decidí olvidarme de todo y simplemente ir", acotó. “Pasamos bien por las rocas y pensamos que podíamos empezar a empujar y tuvimos un buen empuje todo el día. No es como si golpeas una gran piedra y tienes un pinchazo. Estas cosas son como cuchillas. Son rocas grandes, planas y afiladas. Tan impredecibles, como la ruleta rusa”.

La cuarta etapa también fue memorable para los Goczals en sus Toyotas. Marek fue tercero, su hijo Eryk fue cuarto y su hermano Michal fue sexto. Estaban a menos de cinco minutos el uno del otro.

Sin embargo, fue el final para el campeón defensor Yazeed Al-Rajhi, cuyo Toyota se averió a mitad de camino. Comenzó el día en el puesto 19 y a 30 minutos de distancia.

Tosha Schareina ganó etapas consecutivas de motos, utilizando bonificaciones de tiempo por abrir el camino de 417 kilómetros para vencer a Ricky Brabec por seis segundos después de cuatro horas y media. Montaron juntos los últimos 200 kilómetros.

Brabec es el único piloto que ha estado en cada podio de etapa hasta ahora.

Skyler Howes se encuentra a solo diez segundos detrás para un 1-2-tres de Honda. El Hero de Ross Branch estaba a 16 segundos.

El campeón defensor Daniel Sanders llegó quinto y fue reemplazado en la cima de la clasificación general por Schareina y Brabec, pero solo a 84 segundos de distancia. Nadie más estaba a menos de 11 minutos de ellos.

