Las faltas señaladas aumentan en los playoffs de la NBA. La historia dice que es normal

Los árbitros de la NBA están señalando alrededor de un 11% más de faltas personales por partido hasta ahora en estos playoffs que las que marcaron durante la temporada regular, una diferencia que va camino de ser una de las más grandes en la historia de la NBA.

Y, a ojos de la liga, eso es de esperarse.

Consciente de las críticas de jugadores y entrenadores —que parecen una constante en cualquier postemporada—, el vicepresidente sénior de desarrollo y capacitación arbitral de la NBA reconoce abiertamente que existe una diferencia entre el baloncesto de temporada regular y el de playoffs, un punto que probablemente nadie dentro de la liga discutiría.

Pero el arbitraje, insiste Monty McCutchen, no cambia de manera fundamental cuando llegan los playoffs.

“Sería muy difícil para nuestros jugadores, para nuestros entrenadores y, desde luego, para nuestros árbitros, si la intensidad de una serie a siete partidos que vemos en los playoffs se manifestara a lo largo de 82 partidos", indicó McCutchen en el combine del draft de la NBA. "El baloncesto de playoffs de la NBA es uno de los grandes espectáculos de todo el deporte, en mi opinión. Se combina la pasión y la fortaleza de nuestros jugadores y cuerpos técnicos en espacios reducidos durante series a siete partidos. Y creo que eso, sin duda, hace que sea un juego diferente”.

Dadas las apuestas de la postemporada, es natural que cada jugada sea escudriñada con mayor lupa y que las emociones se intensifiquen.

— Victor Wembanyama, la estrella de San Antonio, fue expulsado de un partido de playoffs esta semana por darle un codazo a Naz Reid (Minnesota) una acción que llevó al entrenador de los Spurs Mitch Johnson, a afirmar que su astro de 2,24 metros lidia constantemente con algún tipo de contacto físico que se pasa de la raya y que, inevitablemente, lo obligará a reaccionar. "En cierto nivel, tienes que protegerte. En cada jugada, en cada parte de la cancha, la gente intenta imponerle su físico. Lo entiendo. Lo entendemos. Eso es parte del juego”, dijo Johnson.

— Austin Reaves y Lakers de Los Ángeles sostuvieron una reunión improvisada en el círculo central con los árbitros después de una derrota de playoffs en Oklahoma City para expresar sus preocupaciones.

— Kenny Atkinson, el entrenador de Cleveland, señaló que su escolta Donovan Mitchell, no estaba yendo a la línea de tiros libres con mucha frecuencia en los primeros dos encuentros de la serie con Detroit. Mitchell fue 11 veces en total en esos duelos (ambas derrotas de Cleveland) y promedió 11,5 visitas en los dos partidos siguientes (ambas victorias de Cleveland). Eso propició que J.B. Bickerstaff, el entrenador de los Pistons, se quejara después del cuarto partido.

Y esos son solo algunos ejemplos.

“Defender a tu equipo es parte de la descripción del trabajo de un entrenador principal de la NBA y, desde luego, no le reprocho a un entrenador el deseo de hablar en representación de sí mismo, de su equipo y, por supuesto, de sus jugadores", dijo McCutchen afirmó. "Esa es parte de la voz de un entrenador principal de la NBA que entiendo. Mi trabajo es tomar esos comentarios y decidir o ver qué es cierto y qué es una postura. Y ahora, incluso si es cierto, es muy importante que yo no ponga el dedo en la balanza de una serie”.

Los árbitros de playoffs —no todos los árbitros reciben asignaciones de postemporada, y el grupo de oficiales se reduce después de cada ronda según el rendimiento— estudian video después de los partidos, igual que en la temporada regular. Cada decisión se evalúa, y McCutchen ha dicho varias veces en los últimos años que el cuerpo arbitral de la liga se esfuerza constantemente por mejorar.

“No estamos guardándonos el silbato en el bolsillo. Dicho eso, creo que es justo debatirlo, hablarlo con pasión —como lo hacen muchos de nuestros aficionados y personas en los medios— sobre si esa es la cantidad adecuada de pitazos. Pero estamos tratando de estar a la altura de los momentos de pasión de los playoffs de una manera que mantenga nuestros estándares”, dijo McCutchen.

Eso suele venir acompañado de más sanciones. La NBA está viendo un aumento en las faltas señaladas desde la temporada regular a los playoffs por 66ta vez en sus 80 años de historia. Esta temporada presenta una diferencia superior al 10% en ese aspecto apenas por sexta vez en los últimos 60 años. (Los cinco mayores incrementos de esa diferencia, que oscilaron entre el 13% y el 17%, ocurrieron entre 1949 y 1955).

McCutchen ve los playoffs de esta manera: la agresividad es buena; lo brusco, no.

“No nos gusta ver expulsiones", dijo. “Nuestro objetivo sería superar todos estos partidos en los que llegamos justo hasta el borde de lo brusco y tienes un juego realmente agresivo y apasionado, que se arbitra y en el que se crea un entorno en el que esa agresividad se recompensa... pero sin que se deslice hacia lo brusco. Ese es el objetivo”.

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