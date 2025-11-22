Joe Flacco será titular en duelo de Bengals contra Patriots y Borrw sigue en la lista de lesionados

Joe Flacco será titular una vez más con los Bengals de Cincinnati después de que el quarterback Joe Burrow no fuera activado para el partido del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Burrow fue puesto como cuestionable en el informe de lesiones del viernes después de participar en las jugadas del primer equipo esta semana mientras continúa su regreso de una lesión en el dedo gordo del pie. El veterano de seis años fue degradado a fuera de juego el sábado en lugar de ser retirado de la reserva de lesionados.

El mariscal de campo franquicia de Cincinnati sufrió la lesión en el dedo gordo del pie izquierdo durante la primera mitad del partido del 14 de septiembre contra Jacksonville.

Suponiendo que no tenga contratiempos importantes, es probable que Burrow vuelva a la titularidad en el juego de los Bengals ante Baltimore la noche de Acción de Gracias en un enfrentamiento crucial de la AFC Norte. Burrow indicó que estaba apuntando a ese juego durante una disponibilidad con los medios el diez de noviembre.

Con la semana corta, es probable que los Bengals solo tengan prácticas de repaso el martes y miércoles, lo que significa que Burrow necesitaba trabajar en jugadas de 11 contra 11 la semana pasada.

Flacco hará su sexta aparición como titular para los Bengals (3-7), quienes han perdido siete de ocho partidos.

