Langford, Burger y Pederson se vuelan la barda y Rangers vencen 6-5 a Azulejos

Wyatt Langford conectó un jonrón de tres carreras, Jake Burger y Joc Pederson también se volaron la barda, y los Rangers de Texas vencieron la noche del jueves por 6-5 a los Azulejos de Toronto.

Pederson se fue de 3-2 con dos bases por bolas y anotó dos veces, mientras Texas se recuperó tras perder los dos anteriores.

Kazuma Okamoto, de Toronto, recortó la desventaja a una con un jonrón de dos carreras ante Jacob Latz en la novena entrada, su 18.º.

Latz se repuso al retirar al mexicano Alejandro Kirk con un rodado y ponchar a su compatriota, el bateador emergente Brandon Valenzuela para su 15.º salvamento en 17 oportunidades.

El campocorto de los Rangers Corey Seager se fue de 2-0 y recibió dos bases por bolas tras ser activado de la lista de conmociones cerebrales. El dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial se perdió 12 juegos.

El zurdo de Texas MacKenzie Gore (5-6) permitió tres carreras y cuatro hits en siete entradas, con lo que cortó una racha de cuatro aperturas sin victoria.

Los tres jonrones fueron ante Kevin Gausman (4-6), quien permitió seis carreras y 10 hits en seis entradas, su sexta salida consecutiva sin victoria.

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