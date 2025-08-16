Morton brilla en la victoria de los Tigres 7-0 sobre los Mellizos

Charlie Morton permitió dos hits y ponchó a cinco en seis entradas, y los Tigres de Detroit anotaron cinco carreras en la primera entrada de una victoria por 7-0 sobre los Mellizos de Minnesota el viernes por la noche.

Dillon Dingler bateó un sencillo de dos carreras en el primer episodio, en el que los Tigres castigaron al abridor de los Mellizos, Pierson Ohl (0-3), quien estaba haciendo la quinta apertura en su carrera. Un error del segunda base de Minnesota, Luke Keaschall, llevó a cuatro carreras sucias.

Esto fue suficiente para el derecho de 41 años Morton (8-10), quien se recuperó después de un mal comienzo contra los Angelinos en su última salida.

Ohl, quien enfrentó a Detroit a principios de este mes, duró solo dos tercios de entrada. Cuatro de las siete carreras totales que permitió fueron sucias.

Dingler impulsó su tercera carrera del juego con un doble en la tercera entrada. El boricua Javier Báez también impulsó un par de carreras para los Tigres, que lideran la División Central de la Liga Americana. Spencer Torkelson llegó a base tres veces y anotó dos veces para Detroit.

El inicio del juego del viernes se retrasó 26 minutos debido a la lluvia.

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez bateó de 3-2 con dos carreras impulsadas; el venezolano Gleyber Torres de 4-2 con una anotada; y el dominicano Wenceel Pérez de 3-1 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.