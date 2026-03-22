LaMelo Ball anota 29 puntos y Hornets vencen 124-101 a Grizzlies, tercera victoria seguida

LaMelo Ball anotó 29 puntos y terminó con 7 de 14 en triples para ayudar la noche del sábado a impulsar a los Hornets de Charlotte a su tercera victoria consecutiva, 124-101 sobre unos atribulados Grizzlies de Memphis.

Brandon Miller sumó 22 puntos y Moussa Diabate aportó 14 rebotes y 11 puntos para los Hornets, que han ganado cinco de sus últimos seis y tienen marca de 21-6 desde el 22 de enero, en su intento por meterse en un puesto del play-in.

GG Jackson anotó 19 puntos y Javon Small agregó 17 puntos y siete rebotes para los Grizzlies, que han perdido dos seguidos y 10 de sus últimos 11.

Los Hornets tomaron la ventaja de forma definitiva apenas 2:47 después del inicio del partido, cuando Miller encestó uno de dos tiros libres para poner el marcador 9-8, y Charlotte se fue al descanso arriba 59-47.

Una racha de 15-6 de los Hornets en el tercer cuarto, coronada por una jugada de tres puntos de Miles Bridges —quien terminó con 13 puntos—, puso el marcador 74-53 y, a partir de ahí, Charlotte navegó sin sobresaltos. ___

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