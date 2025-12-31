Lamar Jackson entrena con los Ravens mientras Baltimore se prepara para el duelo contra Pittsburgh

Lamar Jackson estuvo en la práctica el miércoles con los Ravens de Baltimore mientras se preparaban para el enfrentamiento de este fin de semana en Pittsburgh por el título de la AFC Norte.

Jackson se perdió el partido crucial del fin de semana pasado en Green Bay debido a una lesión en la espalda. No ha tenido una semana completa de práctica desde principios de noviembre, pero su presencia el miércoles sugiere que eso ahora es una posibilidad. El quarterback, dos veces MVP, también se perdió tres juegos a principios de esta temporada debido a problemas en los isquiotibiales.

Los Ravens vencieron a los Packers con Tyler Huntley como mariscal de campo, pero aún necesitan una victoria sobre los Steelers el domingo por la noche para llegar a los playoffs.

