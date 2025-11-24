Lakers superan 108-106 al Jazz; Doncic anota 33 y James 17 en su primer juego fuera de casa

Luka Doncic anotó 33 puntos y consiguió 11 rebotes, mientras que LeBron James sumó 17 unidades en su primer partido fuera de casa de la temporada, en el que los Lakers de Los Ángeles vencieron 108-106 al Jazz de Utah el domingo por la noche.

James, quien anotó la mayoría de sus puntos en contraataques y fuertes penetraciones al aro, añadió ocho asistencias y seis rebotes en 34 minutos. Logró 11 unidades y 12 asistencias en una victoria contra el Jazz el martes, en el primer partido de su 23ra temporada en la NBA. James se perdió el campamento de entrenamiento y los primeros 14 partidos de los Lakers debido a una ciática.

Lauri Markkanen anotó 12 de sus 20 unidades en el último cuarto y fue clave en la remontada del Jazz. Su triple fue el último de una racha de 17-5 que acercó a Utah a 107-106. Después de que Doncic encestara uno de dos tiros libres, el intento disputado de Keyonte George desde la esquina rozó el aro justo antes del silbato final.

George consiguió 27 puntos y ocho asistencias para el Jazz (5-11), que lideró el partido del miércoles al medio tiempo antes de caer 140-126. Este fue más competitivo desde el inicio hasta el final.

Austin Reaves anotó 22 puntos y Rui Hachimura añadió 13 para los Lakers (12-4), quienes han ganado cuatro seguidos.

Ningún equipo lideró por más de nueve puntos hasta que los Lakers lograron una racha de 13-0 que fue culminada por un triple de Doncic con 6:06 restantes, dando a Los Ángeles una ventaja de 98-85.

La mayor ventaja antes de eso fue cuando los Lakers estaban arriba 67-58. El Jazz logró una racha de 16-2 para tomar una ventaja de 74-69 a mitad del tercer cuarto.

Deandre Ayton anotó dos puntos en 13 minutos antes de salir a mitad del segundo cuarto con un moretón en la rodilla.

Maxi Kleber logró su canasta número 1.000 en su carrera, su único enceste del juego. Fue una volcada crucial y la última canasta de campo de los Lakers para poner el marcador 107-101 con 1:21 por jugar.

