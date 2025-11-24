Jalen Johnson anota 28 puntos y lleva a los Hawks a vencer 113-110 a los Hornets

Jalen Johnson tuvo 28 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, y los Hawks de Atlanta ganaron por séptima vez en nueve partidos con una victoria de 113-110 sobre los Hornets de Charlotte el domingo por la noche.

Nickeil Alexander-Walker sumó 23 unidades y cinco rebotes, y Dyson Daniels añadió 22 tantos y nueve rebotes para los Hawks. Onyeka Okongwu anotó 20 puntos.

Los Hornets, que vieron su racha de derrotas extenderse a seis juegos, fueron liderados por el novato Kon Knueppel con 28 puntos. Estableció un récord para un jugador de primer año de los Hornets con siete triples anotados.

Los Hornets estaban detrás 112-110 con 11 segundos restantes. Alexander-Walker le quitó el balón a Knueppel en una entrada al aro y fue inmediatamente sancionado con falta. Anotó uno de dos tiros libres. Charlotte tuvo la oportunidad de un triple para empatar el juego, pero Miles Bridges lanzó un air ball bajo fuerte presión al sonar la bocina.

Johnson lleva ocho juegos consecutivos con al menos 15 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, estableciendo un récord de la franquicia.

Los Hornets llegaron al juego con un porcentaje de tiros del 41.5%, el mejor de la NBA, pero fueron limitados a un 31.8% (14 de 44).

Los Hawks tuvieron un buen impulso al final de un tercer cuarto ajustado, en parte gracias a Mouhamed Gueye. El pívot tuvo una clavada tras una asistencia de Johnson, un bloqueo a un tiro de Collin Sexton (22 puntos) y una bonita entrada por la línea de fondo al inicio del cuarto que dio a los Hawks contribuciones desde lo profundo de la rotación. Los Hawks lograron una racha de 16-dos al final del tercer cuarto y comienzo del cuarto, pero los Hornets no se rindieron.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes