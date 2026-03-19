Lakers amplían a 7 su racha de triunfos al superar 124-116 a Rockets

Luka Doncic anotó 40 puntos y LeBron James sumó 30 para que los Lakers de Los Ángeles ampliaran a siete partidos su racha de victorias con un triunfo el miércolesde 124-116 sobre los Rockets de Houston.

Es la décima victoria en 11 partidos para los Lakers, que también vencieron a Houston el lunes.

Los Lakers ganaban por 4 con unos 90 segundos por jugar cuando Doncic encontró a James para una clavada. Kevin Durant perdió el balón en la siguiente posesión y Doncic encestó un triple para estirar la ventaja a 120-111 con menos de un minuto restante.

Doncic tuvo 10 asistencias y nueve rebotes, y se quedó a un rebote de un triple-doble. James acertó 13 de 14 tiros de campo —igualando la mejor efectividad de tiro en un solo partido de su carrera. Además capturó cinco rebotes para llegar a 12.002, convirtiéndose en el 23er jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 12.000 rebotes. James también atinó 13 de 14 con Miami ante Charlotte el 4 de febrero de 2013.

Alperen Sengun registró 27 puntos y 10 asistencias para los Rockets en su regreso tras perderse dos partidos por un problema de espalda. Amen Thompson añadió 26 puntos y 11 rebotes, mientras Houston perdió por tercera vez en cuatro juegos.

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