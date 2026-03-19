El Thunder aplasta 121-92 a los Nets y encadena 10 victorias seguidas

Shai Gilgeous-Alexander anotó 20 puntos y el Thunder de Oklahoma City venció 121-92 a los Nets de Brooklyn la noche del miércoles para lograr su décima victoria consecutiva.

Gilgeous-Alexander encestó ocho de nueve tiros de campo y fue sustituido cuando restaban 4:28 del tercer cuarto, con el Thunder arriba por 38. El vigente Jugador Más Valioso de la NBA amplió su récord de la liga de 62 partidos consecutivos como visitante con al menos 20 unidades.

Jared McCain sumó 26 puntos y Aaron Wiggins terminó con 17 por el Thunder, que llegó a tener una ventaja de 42 y nunca estuvo abajo en el segundo partido de una serie de dos noches seguidas.

Jalen Wilson aportó 15 tantos desde la banca y el novato Nolan Traore fue el único titular en doble dígito con 13 por los Nets, que han perdido sus últimos cinco partidos y 15 de 17. El máximo anotador Michael Porter Jr. (tobillo) se perdió su cuarto juego consecutivo.

Oklahoma City lanzó para 53% de campo y 40% desde larga distancia para extender la mejor marca de la liga como visitante, 25-8.

Gilgeous-Alexander anotó 16 de sus 20 puntos en la primera mitad para ayudar a Oklahoma City a tomar una ventaja de 60-24 al descanso.

Los 24 puntos fueron la segunda menor cantidad en la primera mitad de un partido en la historia de la NBA. Phoenix anotó 22 contra los Lakers de Los Ángeles el 3 de enero de 2016. Las 11 unidades de Brooklyn en el primer cuarto igualaron un récord de la franquicia establecido por última vez contra los Lakers el 21 de marzo de 2024.

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