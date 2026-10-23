Hamilton celebra el plan de F1 para Ruanda y podría retrasar su retiro para correr en África

Lewis Hamilton elogió el plan de la F1 de volver a África con una carrera en Ruanda y reconoció las críticas de grupos de derechos humanos sobre el país anfitrión.

También sugirió que la posibilidad de cumplir su sueño de competir en África podría impulsarlo a conducir durante varios años más.

“He estado abogando por una carrera en África durante muchos, muchos años”, manifestó el piloto de Ferrari, de 41 años, y siete veces campeón de la F1 el jueves, antes del Gran Premio de Estados Unidos.

“No se trata de un solo país. Se trata del continente en sí”, señaló Hamilton. “La cultura es tan rica, y creo que es importante que podamos mostrársela al mundo”.

Hamilton es el único piloto negro de la F1. Se cree que le queda al menos un año de contrato con Ferrari, con una opción para 2028. El anuncio de la F1 de que correría en África no fijó una fecha específica y solo indicó que ocurriría a partir de los primeros años de la década de 2030.

Hamilton no gana un campeonato desde 2020 y actualmente ocupa el tercer lugar en la clasificación de pilotos.

“Ahora me veo obligado a quedarme mucho más tiempo porque tenemos una carrera en África, y ese ha sido mi sueño”, expresó Hamilton. “Tengo que seguir luchando para intentar mantenerme en forma. Si todavía puedo conseguir buenos resultados... seguiremos adelante”.

La F1 no corre en África desde 1993, y activistas de derechos humanos han dicho que la elección de Ruanda para su regreso distraía de los abusos cometidos por las autoridades del país. El presidente Paul Kagame ha sido acusado de métodos represivos para mantener su control del poder, con opositores que mueren en prisiones, medios independientes silenciados y otros abusos.

Amnistía Internacional calificó el acuerdo como “un premio de lavado de imagen mediante el deporte”, que permite a Ruanda “pulir su imagen y desviar la atención de su espantoso historial de derechos humanos”.

El vecino Congo se sumó a las críticas. Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar a los rebeldes del M23 que combaten en Congo.

“Naturalmente, hoy hay problemas en todo el mundo, así que he visto muchas de las historias. Pero creo que realmente tenemos que abordarlo con humildad”, comentó Hamilton. “Por supuesto, ir allí no significa que uno pase por alto las cosas que están ocurriendo allí”.

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