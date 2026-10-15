La temporada NBA comienza con 6 entrenadores nuevos, incluidos 3 debutantes en el banquillo

Dusty May es nuevo en la NBA. No es nuevo en el escenario de la NBA.

Gracias en gran parte a una marcha hasta el Final Four con Florida Atlantic en 2023 y a llevar a Michigan al título de la NCAA la temporada pasada, May ha dirigido muchos partidos importantes en muchas arenas de la NBA y sabe cómo es cuando esos recintos están llenos hasta el tope.

Y eso significa que, cuando comience oficialmente como entrenador de los Mavericks de Dallas dentro de unos días, May tendrá una idea real de lo que se avecina —al menos desde el punto de vista del entorno.

“He estado en ese ambiente. No a ese nivel, obviamente, pero soy alguien que cree mucho en la visualización. Me veo ahí. Pero tengo una capacidad muy particular para que, una vez que empieza el partido, durante 48 minutos tener el 100% de mi enfoque en la cancha y en nuestro banquillo”, señaló May.

En otras palabras, el entrenador del campeón de la NCAA de la temporada pasada realmente cree que está listo para el desafío de la NBA. Y no es el único, con seis equipos bajo nueva dirección técnica esta temporada.

May es uno de los tres entrenadores que dirigirán por primera vez en la NBA esta temporada, junto con Sean Sweeney, de Orlando (exasistente de San Antonio), y Micah Nori, de Portland (exasistente de Minnesota).

Otro trío de entrenadores consiguió nuevos trabajos en la liga: el exentrenador de Memphis Taylor Jenkins asumió en Milwaukee, el exentrenador de Orlando Jamahl Mosley tomó el puesto en Nueva Orleans, y el exentrenador interino de Portland Tiago Splitter (quien dirigió prácticamente durante toda la temporada pasada) es el nuevo entrenador en Chicago.

“Creo que, en general, la manera en que estamos abordando las cosas es: ‘¿Qué necesitamos hacer hoy? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos fue con eso? ¿Qué necesitamos mejorar?’ Hemos hecho un buen trabajo tratando de fijarnos estándares altos y establecer expectativas entre nosotros y estar a la altura”, comentó Sweeney.

Es posible ganar en algún lugar en el Año 1 como entrenador; basta con preguntarle a Mike Brown, de Nueva York, quien llevó a los Knicks al campeonato de la NBA de la temporada pasada en su campaña inaugural al frente del banquillo de ese equipo. El entrenador de los actuales campeones de la Conferencia Oeste, Mitch Johnson, de San Antonio, llegó a las finales en su segunda temporada como entrenador de los Spurs (lo que, técnicamente, fue su primera temporada completa como entrenador principal).

Se consideraba ampliamente que Sweeney y Nori estaban listos para convertirse en entrenadores principales desde hacía algunos años antes de recibir sus oportunidades actuales. May había llevado a dos universidades, una de ellas de una conferencia menor, al Final Four en un lapso de cuatro temporadas, demostrando de sobra su capacidad para ganar. Splitter hizo un trabajo tan bueno en circunstancias incómodas en Portland la temporada pasada que fue candidato a entrenador del año, y tanto Jenkins como Mosley han tenido éxito en sus paradas anteriores.

Nori aceptó, en esencia, un contrato de un año con los Trail Blazers, un movimiento extremadamente raro, especialmente para un entrenador principal debutante. Está apostando por sí mismo, al señalar que si hace el trabajo, las opciones para temporadas futuras en el contrato existente se resolverán por sí solas.

“He estado alrededor de muchos —creo que 13— entrenadores principales, así que empiezas a ver qué harías tú y qué te gustaría hacer. Supongo que la mayor diferencia, y siempre hablan de moverte un asiento hacia un lado, es que termina contigo. Ahora es tu programa. Ese ha sido el mayor ajuste”, explicó Nori.

Mosley vivía en Florida hace unos meses, sin pensar nunca que estaría en Louisiana ahora. Pero cuando el Magic decidió cambiar de entrenador, los Pelicans no tardaron en lanzarse, sabiendo que Mosley sería un nombre muy codiciado. Y Mosley dice que un cambio de aires le dio una oportunidad para lo que, en esencia, es un despertar.

“Puedes reflexionar mucho y rápido, ¿no? Puedes ver exactamente qué funcionó, qué no funcionó, cómo puedes equilibrar lo que haces, la plantilla que tienes; puedes reflexionar sobre muchas cosas que fueron exitosas y cosas en las que necesitas trabajar. Eso fue lo que me dio. Y ahora mira el grupo de muchachos que tenemos aquí: jóvenes, enérgicos, con ganas de aprender, con ganas de resolverlo, hambrientos por mejorar. Hay tanto de eso aquí que es fácil volcarse en una organización como esta”, manifestó Mosley.

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