La rusa Mirra Andreeva gana Roland Garros y logra su primer título de Grand Slam

La adolescente rusa Mirra Andreeva ya era un prodigio del tenis a los 15 años.

A los 19, es campeona de Roland Garros.

La octava de la clasificación mundial puso fin a la increíble racha de la polaca Maja Chwalinska (114) y que llegó de la ronda de clasificación, con una victoria el sábado por 6-3, 6-2 en la final del Abierto de Francia.

Andreeva se convirtió en la jugadora más joven en ganar el título individual femenino desde Monica Seles, quien tenía 18 años cuando conquistó su tercer Abierto de Francia consecutivo en 1992.

Chwalinska intentaba convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en conquistar el título de Roland Garros.

Alexander Zverev enfrenta el domingo a Flavio Cobolli en la final masculina para poner fin al Grand Slam más alocado que se recuerde en los últimos tiempos.

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El periodista deportivo de AP Samuel Petrequin contribuyó a este despacho.

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