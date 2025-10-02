Josh Hart expulsado en su primer juego de pretemporada con los Knicks tras caer y lanzar el balón

El alero de los Knicks, Josh Hart, fue expulsado durante el primer partido de pretemporada de su equipo el jueves después de que se resbaló en la cancha y lanzar el balón cuando un jugador de Filadelfia intentó quitárselo mientras estaba en el suelo.

Hart había capturado un rebote defensivo al inicio del segundo cuarto y estaba driblando el balón hacia la cancha contraria cuando cayó frente al banquillo de los 76ers. Kennedy Chandler intentó robarle el balón, y Hart se giró para protegerlo y lo lanzó hacia el otro extremo de la cancha, lo que le valió la expulsión.

Hart se levantó y salió cojeando de la cancha con lo que parecía ser un dolor en la parte baja de la espalda. Los Knicks no dieron a conocer si sufrió alguna lesión.

El alero salió desde el banquillo en el primer partido bajo el mando del nuevo entrenador Mike Brown. Hart fue titular la temporada pasada hasta que el exentrenador Tom Thibodeau insertó al pívot Mitchell Robinson en el quinteto inicial junto a Karl-Anthony Towns durante la derrota en las finales de la Conferencia Este ante Indiana. Brown optó por esa alineación el jueves.

Hart se sometió a un procedimiento en el dedo anular derecho en julio tras sufrir la lesión durante los playoffs. Recientemente agravó la lesión y dijo que espera usar una férula esta temporada.

