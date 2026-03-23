La racha anotadora final de Malik Monk ayuda a Kings a vencer 126-122 a Nets

Malik Monk anotó 10 de sus 32 puntos en los últimos cinco minutos, Devin Carter encestó un par de tiros libres decisivos con 6,6 segundos por jugar y los Kings de Sacramento resistieron la noche del domingo para vencer 126-122 a los Nets de Brooklyn.

Monk metió siete triples y estuvo perfecto 9 de 9 desde la línea para ayudar a los Kings (19-53) a cortar una racha de dos derrotas.

Carter sumó 16 puntos y cinco rebotes, pero fueron sus dos tiros libres en los segundos finales los que resultaron cruciales.

Los Nets (17-54) tuvieron una última posesión, pero Nolan Traore pisó fuera de la cancha y perdió el balón. La jugada fue revisada y se mantuvo la decisión.

El novato de los Kings Maxime Raynaud logró su 16.º doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes. Precious Achiuwa aportó 14 puntos y 15 rebotes, y DeMar DeRozan terminó con 10 puntos y ocho asistencias.

Ben Saraf anotó 22 puntos por los Nets, que han perdido siete seguidos. Ziaire Williams tuvo 18 puntos y Traore finalizó con 17.

Los Kings ganaban 108-105 cuando Monk se encendió. Encestó un par de triples y luego convirtió dos tiros libres en los minutos finales.

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