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La racha anotadora final de Malik Monk ayuda a Kings a vencer 126-122 a Nets

JAZZ KINGS
JAZZ KINGS (AP)

Malik Monk anotó 10 de sus 32 puntos en los últimos cinco minutos, Devin Carter encestó un par de tiros libres decisivos con 6,6 segundos por jugar y los Kings de Sacramento resistieron la noche del domingo para vencer 126-122 a los Nets de Brooklyn.

Monk metió siete triples y estuvo perfecto 9 de 9 desde la línea para ayudar a los Kings (19-53) a cortar una racha de dos derrotas.

Carter sumó 16 puntos y cinco rebotes, pero fueron sus dos tiros libres en los segundos finales los que resultaron cruciales.

Los Nets (17-54) tuvieron una última posesión, pero Nolan Traore pisó fuera de la cancha y perdió el balón. La jugada fue revisada y se mantuvo la decisión.

El novato de los Kings Maxime Raynaud logró su 16.º doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes. Precious Achiuwa aportó 14 puntos y 15 rebotes, y DeMar DeRozan terminó con 10 puntos y ocho asistencias.

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Ben Saraf anotó 22 puntos por los Nets, que han perdido siete seguidos. Ziaire Williams tuvo 18 puntos y Traore finalizó con 17.

Los Kings ganaban 108-105 cuando Monk se encendió. Encestó un par de triples y luego convirtió dos tiros libres en los minutos finales.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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