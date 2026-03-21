Andre Drummond, de los 76ers, recibe multa de 25.000 dólares de la NBA por gesto objetable

El pívot de los 76ers de Filadelfia Andre Drummond, fue multado 25.000 dólares por lo que la liga describió como un gesto objetable mientras estaba en la cancha.

El vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de operaciones de baloncesto, James Jones, anunció el sábado la sanción.

El incidente ocurrió cuando faltaban ocho segundos para el final del tercer cuarto de la victoria de los 76ers el jueves por 139-118 en Sacramento.

Tras encestar un triple, Drummond pareció hacer un gesto de disparo en dirección al banquillo de los Kings, según un informe publicado.

Drummond terminó el partido con 13 puntos, al acertar 3 de 3 desde detrás del arco, y 11 rebotes.

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