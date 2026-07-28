La Liga Premier reprimirá a porteros que 'finjan lesión' con una nueva regla a prueba

La nueva temporada de la Liga Premier está lista para poner a prueba una ofensiva contra los porteros que aparentemente fingen una lesión para alterar el ritmo del partido o dar tiempo a los entrenadores para dar instrucciones a los jugadores.

La Asociación Inglesa de Fútbol informó el lunes que la medida fue aprobada por el organismo mundial encargado de elaborar las reglas del fútbol.

“El fútbol inglés ha recibido la aprobación de la International Football Association Board (IFAB) para introducir una nueva prueba sobre lesiones de porteros para la temporada 2026-27 como parte de su compromiso continuo de mantener el ritmo y la fluidez de los partidos”, señaló.

La prueba, “impulsada de manera colectiva” por Pro Ref, la FA, la Liga Premier, la English Football League, el fútbol de la Women's Super League y la National League, “se implementará en el fútbol profesional masculino y femenino en Inglaterra y está diseñada para abordar situaciones en las que las lesiones de porteros se han utilizado para interrumpir el impulso, ralentizar el juego o crear oportunidades para instrucciones tácticas”, indicó.

El partido inaugural de la temporada de la Liga Premier verá al Arsenal iniciar la defensa de su título en casa contra el recién ascendido Coventry el 21 de agosto.

Cuenta hasta 10 Según la prueba, si un partido se detiene por una lesión de un portero, la FA explicó que el entrenador principal “deberá designar a un jugador de campo para que abandone el terreno de juego de inmediato. El jugador designado deberá permanecer fuera del campo durante un mínimo de un minuto tras la reanudación del juego”.

Medios nacionales informaron que, si el entrenador no designa a un jugador en un plazo de 10 segundos después de que el árbitro indique que el portero puede recibir tratamiento médico en el campo, el capitán del equipo del portero será automáticamente el jugador elegido.

Las excepciones incluyen choques y sangrado

La FA indicó que la prueba “funcionará con una serie de excepciones, entre ellas cuando se concede un tiro libre por una falta sobre el portero y este requiere tratamiento de inmediato, cuando el portero y un jugador de campo han chocado y necesitan atención, o cuando el portero está sangrando”.

La BBC informó que el primer partido que incluirá la prueba será el encuentro de la Copa de la Liga Inglesa entre Tranmere y Rochdale el sábado.

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