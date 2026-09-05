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La Liga: Aubameyang guía al Deportivo y el Athletic de Bilbao vence al Atlético de Madrid

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (AP)

Pierre-Emerick Aubameyang llegó a cuatro goles en el mismo número de partidos desde que se unió a Deportivo para ayudar al club recién ascendido a mantenerse invicto desde su regreso a la máxima categoría.

Aubameyang de 37 años anotó en el 88 para sentenciar una victoria 3-2 en Villarreal.

Athletic Bilbao anotó tres veces en la segunda mitad para vencer 3-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone en La Liga con goles en la segunda mitad de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.

Fue la segunda victoria consecutiva de Athletic bajo su nuevo entrenador alemán, Edin Terzić.

Además, Sergio Camello anotó dos veces para liderar a Rayo Vallecano a una victoria 3-2 sobre Racing Santander.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP.

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