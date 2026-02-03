El comisionado de la NFL afirma que no hay conversaciones formales sobre agregar un 18vo juego

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó que no ha habido discusiones con el sindicato sobre la adición de un 18vo juego a la temporada y expresó que alargar el calendario nuevamente no es inevitable.

La NFL añadió un 17mo juego en 2021 y Goodell ha manifestado interés en el pasado por agregar un 18vo partido en lugar de uno de los tres juegos de exhibición que cada equipo juega cada pretemporada.

Goodell señaló que se tendrían que discutir varios temas con el sindicato de jugadores antes de añadir un 18vo juego, incluyendo si se necesitaría una segunda semana de descanso y el tamaño de las plantillas para asegurarse de que no tenga un impacto negativo en la seguridad de los jugadores y la competitividad.

“No hemos tenido ninguna discusión formal al respecto y, francamente, muy pocas conversaciones informales”, comentó Goodell. “No es un hecho que lo haremos. No es algo que asumamos que sucederá. Es algo que queremos discutir con el liderazgo del sindicato.”

