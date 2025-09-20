Stay up to date with notifications from The Independent

La Fórmula Uno extiende contrato del Gran Premio de Azerbaiyán hasta 2030

AP Noticias
Sábado, 20 de septiembre de 2025 11:43 EDT
F1-AZERBAIYÁN (AP)

El Gran Premio de Azerbaiyán permanecerá en el calendario de la Fórmula Uno al menos hasta 2030 después de que el sábado recibió una extensión de contrato de cuatro años.

El contrato para el circuito urbano en el paseo marítimo de Bakú estaba previsto que expirara después de la carrera del próximo año.

Azerbaiyán fue considerado ampliamente una elección sorprendente como anfitrión antes de su primera carrera en 2016, pero se ha dado a conocer por carreras impredecibles. El mexicano Sergio Pérez es el único piloto que ha ganado más de una vez ahí.

“El circuito es único, con secciones técnicas y largas rectas que atraviesan la impresionante costa y el histórico casco antiguo, ofreciendo una carrera llena de eventos y entretenida cada año”, afirmó en un comunicado el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

“Esta renovación refleja la fuerte confianza y compromiso entre la Fórmula uno, el gobierno de Azerbaiyán y el promotor, y allana el camino para un futuro emocionante en el país”, añadió.

El domingo se lleva a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán.

