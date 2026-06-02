La familia de Muhammad Ali recuerda su legado 10 años después de su muerte

El legado de Muhammad Ali se extiende más allá de su punzante jab de derecha, sus títulos mundiales y su medalla de oro olímpica, hasta el corazón y la compasión que mostró mucho después de dejar el ring, afirmó su esposa, Lonnie Ali.

“Trascendió el boxeo y llegó a todos los ámbitos que puedas imaginar”, le comentó a The Associated Press esta semana, de cara al décimo aniversario de la muerte de Ali el 3 de junio de 2016, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson.

“Muhammad vivía según este lema: el servicio a los demás es el alquiler que pagamos por nuestra habitación aquí en la Tierra. Se presentaba cada día con bondad y empatía en el corazón por las personas que lo necesitan”, manifestó Lonnie Ali durante una entrevista en el Muhammad Ali Center, en Louisville, Kentucky.

Ali, conocido como el “Louisville Lip” en su ciudad natal, alcanzó notoriedad como campeón mundial de boxeo en la década de 1960, famoso por su verborrea provocadora, y empezó a hablar sobre asuntos de derechos civiles mientras su estrella ascendía. Es considerado ampliamente el boxeador más famoso e influyente de todos los tiempos, y ganó el título de los pesos pesados en tres ocasiones.

El Ali Center patrocina un “Día de la Compasión” el miércoles, en el décimo aniversario de su muerte, para promover actos de servicio y de cuidado hacia los demás. Lonnie Ali, quien se desempeña como directora vitalicia del centro, señaló que la esperanza es que se convierta en un evento anual en expansión para destacar labores de servicio y voluntariado.

La jornada se centrará en uno de “los valores fundamentales que conformaban a Muhammad Ali” en un país cada vez más dividido, indicó.

“Hoy estamos en un punto en el que estamos perdiendo el contacto con nuestra humanidad y entre nosotros. Eso está causando fracturas, no solo en las familias y las comunidades, sino en esta nación. Nos estamos volviendo cada vez más polarizados y separados, y en cierto modo nos replegamos hacia personas que piensan como nosotros, se ven como nosotros, y no estamos tendiendo realmente la mano”, sostuvo Lonnie Ali.

También desafió a los líderes políticos a encabezar con compasión, al señalar el reciente debilitamiento de la Ley de Derecho al Voto de 1965 por parte de la Corte Suprema.

“Siempre deberíamos estar pensando en cómo podemos elevar a una comunidad, no en cómo podemos ponérselo más difícil. Queremos una representación igualitaria en este país. No se puede tener una representación igualitaria cuando se les niega a las personas el derecho al voto; no se puede”, expresó Lonnie Ali.

Pero hay esperanza, afirmó, y dijo haberla visto cuando la ciudad de Louisville se unió para una celebración de una semana de la vida de Ali en 2016. La semana culminó con un cortejo fúnebre por la ciudad y frente a la modesta casa de infancia de su difunto esposo, cerca del centro de Louisville. El expresidente Bill Clinton y el actor Billy Crystal hablaron en su funeral, y Will Smith, quien interpretó a Ali en una película de 2001, fue uno de los portadores del féretro.

La muestra de cariño hacia Ali en el servicio fúnebre en su ciudad natal se transmitió en vivo a millones de personas en todo el mundo. Una década después, el rostro de Ali apareció por primera vez en un sello del Servicio Postal de Estados Unidos, lo que refleja su influencia perdurable.

“Hablamos de personas que viajaron miles de millas para venir aquí, que nunca habían conocido al hombre, nunca lo habían visto en persona, pero querían... rendirle sus últimos respetos: reyes, príncipes, presidentes, jefes de Estado, celebridades, figuras del deporte”, relató Lonnie Ali.