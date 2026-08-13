La fama de Tim Payne empezó como broma en internet. Ahora su camiseta desata puja

Hace apenas unos meses, pocos aficionados al fútbol fuera de Nueva Zelanda conocían el nombre de Tim Payne. Ahora están ofreciendo miles de dólares por la camiseta que llevaba puesta.

La camiseta que Payne usó en su debut con el Club Olimpia, una potencia del fútbol paraguayo, se ha convertido en una codiciada pieza de memorabilia usada en partido desde que el club la puso en subasta en línea hace cinco días. Con la puja programada para cerrar el jueves, la oferta más alta ha superado los 21 millones en la moneda de Paraguay, el guaraní, equivalente a unos 3.270 dólares.

Es el más reciente giro en el improbable ascenso del defensor de 32 años, que llegó al Mundial con poco más de 4.000 seguidores en Instagram y salió convertido en una de las mayores sensaciones del torneo en redes sociales.

Antes de representar a Nueva Zelanda en el Mundial, Payne pasó la mayor parte de su carrera fuera de los reflectores, jugando para clubes de bajo perfil en Nueva Zelanda y Australia. También estuvo dos años con el Rovers de Blackburn de Inglaterra, pero nunca tuvo una aparición importante debido a problemas con el permiso de trabajo.

Luego, el influencer argentino de fútbol Valen Scarsini, conocido en internet como El Scarso, se puso a buscar lo que llamó “el futbolista menos conocido” del Mundial. Scarsini se decidió por Payne, cuya cuenta de Instagram tenía 4.715 seguidores en ese momento, y animó a sus más de 2 millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube a seguir a Payne, inundar sus publicaciones con comentarios de apoyo y mencionar su nombre en todas partes.

En cuestión de días, la cantidad de seguidores de Payne se disparó, hasta superar finalmente los 5,4 millones —más que toda la población de su Nueva Zelanda natal—. Ese auge de fama en internet ayudó a llevar a Payne a Paraguay, donde firmó en junio con el campeón nacional de clubes, Olimpia, por un contrato de un año, poniendo fin a una etapa de siete años con el Wellington Phoenix en la A-League de Australia.

Payne les dio a legiones de nuevos aficionados otra razón para alentarlo en su debut el 2 de agosto contra el club asunceno Rubio Ñu, al anotar minutos después de ingresar desde el banquillo para ayudar a Olimpia a ganar 5-0.

Ahora, la camiseta firmada de ese partido está despertando un tipo de interés que por lo general se reserva para nombres mucho más consolidados —aunque la oferta más alta sigue estando muy lejos de los millones de dólares pagados por camisetas usadas por la superestrella argentina Lionel Messi y otras grandes figuras del fútbol—.

“Sé exactamente lo que significa vestir estas franjas y jugar con esta camiseta, y por eso quiero dársela a un verdadero Olimpista (aficionado de Olimpia)”, señaló Payne en un video con el que se lanzó la subasta.

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