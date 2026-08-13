Doku firma nuevo contrato de 5 años con Man City y elogia el estilo de Maresca

Jérémy Doku firmó un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City el jueves, después de consolidarse como uno de los mejores y más emocionantes extremos de la Liga Premier.

El internacional belga queda vinculado al City hasta 2031. Llegó procedente del club francés Rennes en 2023.

Doku manifestó que se siente asentado en el City y que esperaba con ilusión jugar bajo las órdenes del recién contratado entrenador Enzo Maresca, cuyo plan de juego depende en gran medida de los extremos.

“Su estilo de fútbol es el tipo que nos encanta, así que eso entusiasma a los jugadores”, afirmó Doku.

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